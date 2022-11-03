Etiyopya'da hükümet ile isyancı TPLF, çatışmaların sona erdirilmesinde uzlaştı

Etiyopya hükümeti ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Güney Afrika'da yürütülen barış görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Afrika Birliği (AfB) adına taraflar arasındaki görüşmelere başkanlık eden eski Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo, Güney Afrika'nın Pretoria kentinde gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Etiyopya hükümeti ve Tigray temsilcilerinin “silahsızlanma, düzenin iyileştirilmesi ve insani yardımın devam etmesi konularında anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Obasanjo, tarafların “düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulmasını resmen kabul ettiklerini” vurguladı. Etiyopya hükümetinin baş müzakerecisi Redwan Hussein, "Artık bu anlaşmaya uymak hepimizin görevidir" diye konuştu. TPLF temsilcisi Getachew Reda da “acı verici tavizler” verdiklerini ifade etti.

Yayımlanan ortak bildiride, “Etiyopya'nın tek ulusal savunma gücü var” ifadeleri kullanıldı.

“Barışa olan bağlılığımız sarsılmazdır”

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ise yaptığı açıklamada, “Barışa olan bağlılığımız sarsılmazdır ve anlaşmanın uygulanması için iş birliğine olan bağlılığımız da aynı derecede güçlüdür” dedi. Abiy, Etiyopya ulusal savunma güçlerinin “cesur üyelerine” ve ülkenin “bir sınav döneminden geçen cesur insanlarına” teşekkür etmek istediğini belirtti.

Geçtiğimiz ağustos ayında 5 aylık ateşkes bozulmuştu

Etiyopya hükümeti ile TPLF arasındaki 5 aylık ateşkes geçtiğimiz Ağustos ayında bozulmuş, çatışmalar yeniden alevlenmişti. Taraflar, Afrika Birliği'nin daveti üzerine yeniden masaya oturmuştu.

Ülkenin kuzey bölgesindeki çatışmalarda binlerce kişi öldü

Etiyopya'da Tigray bölgesini kontrol eden isyancı TPLF güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya ordusunun Kuzey Komutanlığına bağlı birliklere saldırması üzerine Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı. Ordu ile TPLF arasında başlayan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Tigray bölgesinin son iki yılda dış dünyayla bağlantısı kesildi. Hastanelerde ilaçlar tükenirken, internet, elektrik, telefon ve bankacılık hizmetleri de kesildi. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Tigray bölgesinde yaşayanların neredeyse yüzde 90'ının gıda yardımına ihtiyacı bulunuyor.

TPFL, Etiyopya'da 2018 yılında Başbakan Abiy Ahmed göreve gelen kadar ülke siyasetinde etkin rol oynamıştı. TPFL liderleri, Ahmed'i baskıcı hükümet ve ayrımcılıkla suçluyor.

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