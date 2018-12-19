Etiyopya'da mayın patlaması: 8 ölü

Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde içinde 11 sivilin bulunduğu bir minibüsün üzerinden geçtiği mayının patlaması sonucu 8 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini, yaralanan 3 kişinin durumlarının çok ciddi olduğunu belirtti.

Henüz sorumluluğu kimse tarafından üstlenilmeyen patlama Benishangul Gumuz bölgesi ve Etiyopya'nın en büyük bölgesel eyaleti olan Oromya sınırında meydana geldi. Eyalet yetkilileri, Etiyopya güvenlik güçlerinin patlamanın nedeni ve kimler tarafından yapıldığı konusunda soruşturma yürüttüğünü bildirdi.

Benishangul Gumuz ve Oromya eyaletleri arasındaki sınır bölgesi Eylül ayından beri 5 kişinin ölümü ve çok sayıda insanın yaralanmasıyla sonuçlanan etnik çatışmaların arttığı bölgeler haline geldi.