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Etkisini gösteren sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Etkisini gösteren sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Etkisini gösteren sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle sahil kenarında bulunan bir pansiyonun çatısı uçarken yağışın etkili olduğu bölgelerde ise su taşkınları meydana geldi.

Etkisini gösteren sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı sonrasında gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve yağmur, Sakarya'nın denize kıyısı olan Karasu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Bu doğrultuda gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan bir pansiyonun çatısını uçurdu. Etkisini gösteren şiddetli yağmur ise ilçenin Aziziye Mahallesinde su taşkınlarına sebep oldu. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrasında muhtarlık ve kahvehanenin içine su girdi. Dükkanlarda biriken sular, vatandaşlar tarafından temizlendi.

Esra Angün
 

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