İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Etkisiz hale getirilen ‘Hejar' kod adlı terörist 500 bin TL ödülle aranıyormuş

Etkisiz hale getirilen ‘Hejar' kod adlı terörist 500 bin TL ödülle aranıyormuş
Etkisiz hale getirilen ‘Hejar' kod adlı terörist 500 bin TL ödülle aranıyormuş

Erzurum’da İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen operasyonda gri listede yer alan bir terörist etkisiz hale getirildi.

Olay Şenkaya ilçe kırsalında meydana geldi. İl jandarma Komutanlığı tarafından 08 Temmuz 2020 tarihinde 22.30 sularında ilçe kırsalına BTÖ mensuplarının geldiği istihbaratının alınması üzerine bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları neticesinde 10 Temmuz 2020 tarihi 22.30 sıralarında BTÖ mensupları ile sıcak temas sağlandı.

Konu ile ilgili Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olayda, 500 bin TL ödülle gri listede yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirildi. Operasyonda ayrıca 1 adet kaleşnikof marka silah, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası ele geçirildi. BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla bölgede düzenlenen operasyonlara devam ediliyor” denildi.

Özge Bozo

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.