Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristin kimliği belirlendi

Edinilen bilgilere göre, 3 Ekim'de Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Lice ilçesi Yalımlı köyü Hevsel mezrası kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ele geçirilen doküman ve dijital materyallerin incelenmesi neticesinde teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride olduğu belirlendi. Teröristin Doktor Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında etkisiz hale getirilen teröristle ilgili olduğu değerlendirilen Diyarbakır Barosuna kayıtlı bir avukat, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı. M.N.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Muhammet Romedi Yılmaz