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Etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan İzzet Yiğit olduğu belirlendi

Etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan İzzet Yiğit olduğu belirlendi
Etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan İzzet Yiğit olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan Firaz Amed kod adlı İzzet Yiğit olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin daha terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, Firaz Amed kod adlı İzzet Yiğit olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristtin, 2016 yılında Diyarbakır‘ın Dürümlü Mezrası'nda 16 sivilin hayatını kaybettiği, yine aynı yıl Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda 3 polis memurunun şehit edildiği terör olaylarının faili olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin Turuncu Liste'de yer alan, sözde Amed eyaleti “Ape Musa” alanı sorumlusu olan Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci olduğu daha önce kamuoyuna açıklanmıştı.

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