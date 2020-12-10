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Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden bomba çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden bomba çıktı
Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden bomba çıktı

Şanlıurfa’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şahıs etkisiz hale getirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın üzerinden 1 buçuk kilogram parça tesirli bomba çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Mardin yolu üzerindeki polis uygulama noktasında yaşandı. İddiaya göre, ticari araçla uygulama noktasına gelen şahıs, araçtan inerek kaçtı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, ekipler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Suriye uyruklu şahsın üzerinden çok sayıda patlayıcı madde çıktığı öğrenildi. Patlayıcı madde, boş bir alanda fünye ile patlatılarak imha edildi.

İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen şahsın üzerinden 1 buçuk kilogram parça tesirli bomba çıktığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında "Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu şahsın üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram parça tesirli patlayıcı imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Mehmet Basmacı

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