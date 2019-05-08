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Etli Pırasa Dolması Tarifi! Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır?

Etli Pırasa Dolması Tarifi! Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır?
Etli Pırasa Dolması Tarifi! Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır?

Etli Pırasa Dolması Tarifi haberimizde

Malzemeler:

1,5 kilo kalın pırasa 
2 adet soğan
2 kahve fincanı pirinç
250 gram orta yağlı kıyma
2 yemek kaşığı salça 
Yarım demet maydanoz
3 yemek kaşığı margarin 
Yarım limon suyu
Yeteri kadar tuz, karabiber

Hazırlanışı

Pırasaların beyaz kısımlarını önce uzunlamasına sonra enine doğru ikiye kesin. Kestiğiniz parçaları yıkayıp çok az su ve tuz ile çok fazla yumuşamayacak şekilde haşlayıp süzün. Soğan ve maydanozu ince ince kıyın. Sonra kıyma, soğan, maydanoz, salça, tuz, karabiber ve önceden yıkanmış pirinci katarak dolma harcını hazırlayın. Pırasaların içindeki iç zarını çıkarın. Birer katını açarak üçgen şekilde malzemeyi koyup sarın. Tencereye dizin. Margarini küçük parçalar halinde üzerine yerleştirin. Üzerini örtecek kadar su ekleyip kısık ateşte pişirin. Tencereyi ateşten indirmeye yakın yarım limon suyunu üzerine gezdirip sıcak olarak servise sunun.

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