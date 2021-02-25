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Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti

Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti
Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti

İtalya'da yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından son 1 haftada 6 kez faaliyete geçti.

Dünyanın en aktif yanardağları arasında yer alan Etna Yanardağı'nda dün volkanik patlama gerçekleşti. İtalya Volkanoloji ve Deprem Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Etna Yanardağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen volkanik patlamada lavların 500 metre yükseğe ulaştığı kaydedildi. Enstitü, Etna'nın güneydoğu kraterinde akşam saatlerinde başlayan hareketliliği, orta-yüksek şiddetinde olarak tanımladı.

Öte yandan Ocak ayında yaşanan volkanik faaliyetinin ardından 16 Şubat'a kadar sakin bir dönem geçiren 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, son 1 hafta içinde 6 kez aktifleşti. Yanardağdan püsküren lavların yüksekliği zaman zaman bin metreyi buldu.

Burak Ortahamamcılar

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