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Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Etna, Şubat’tan bu yana en az 16 kez lav püskürttü.

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti - Tıkla İzle

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlardan olan Etna Yanardağı'nda volkanik faaliyetler devam ediyor. İtalya Deprem ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, Etna Yanardağı'nın dün yerel saatle 03:00 sularında yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığı belirtildi. Uydu görüntülerinde, 6 kilometre yüksekliğe ulaştığı tahmin edilen kül bulutu ise İtalya'nın Katanya kentine yağdı. Katanya hava sahasında kırmızı kod uyarısı verilirken, Katanya kentinde yer alan Vincenzo Bellini Havaalanı pisti ise yağan küller nedeniyle bir süre hava trafiğine kapatıldı. Havaalanında 2 uçuş iptal edilirken, 4 uçuş ise başka havaalanlarına yönlendirildi.

Burak Ortahamamcılar
 

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