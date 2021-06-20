EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: İsviçre: 2 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Zuber'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Seferovic'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

16. dakikada sağ taraftan Cengiz Ünder'in içeri çevirdiği topla arka direkte Mert Müldür buluştu. Mert'in düzeltip yaptığı sert vuruşta kaleci Sommer gole izin vermedi.

26. dakikada Zuber'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri'nin plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

28. dakikada Freuler'in pasında Türkiye yarı sahasının ortalarında topla buluşan Shaqiri'nin ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'a çarparak kornere gitti.

33. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mert Müldür'ün sert şutunda kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada ceza sahasında Mert Müldür topla buluştu. Rakip ceza sahasına kadar topu süren Mert'in rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Sommer kornere çeldi.

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klacnik, Andraz Kovacic

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Wildmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Seferovic, Embolo

Yedekler: Mvogo, Kobel, Mbabu, Zakaria, Vargas, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Gavranovic, Schar, Eray Cömert

Teknik Direktör: Vladimir Petkovic

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Seferovic (dk. 6), Shaqiri (dk. 26) (İsviçre)

Bora Akyol - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

