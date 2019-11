EURO 2020 fikstürü belli oldu

UEFA'nın 60. yılı nedeniyle 12 farklı ülkede yapılacak olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda fikstür de belli oldu. 6 grupta mücadele edecek olan 24 takım, 12 farklı şekilde sahaya çıkacak. Bükreş'te gerçekleşen kura çekiminde grupların belli olduğu EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın maç programı şu şekilde:

A Grubu

12 Haziran 2020: Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

13 Haziran 2020: Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

17 Haziran 2020: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

17 Haziran 2020: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

21 Haziran 2020: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

21 Haziran 2020: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

B Grubu

13 Haziran 2020: Belçika-Rusya (Saint Petersburg Stadı)

13 Haziran 2020: Danimarka-Finlandiya (Parken Stadı)

17 Haziran 2020: Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı)

18 Haziran 2020: Danimarka-Belçika (Parken Stadı)

22 Haziran 2020: Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı)

22 Haziran 2020: Rusya-Danimarka (Parken Stadı)

C Grubu

14 Haziran 2020: Hollanda-Ukrayna (Johan Cruyff Arena)

14 Haziran 2020: Avusturya-Play-Off D Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )

18 Haziran 2020: Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)

18 Haziran 2020: Ukrayna- Play-Off A Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )

22 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Hollanda (Johan Cruyff Arena)

22 Haziran 2020: Ukrayna-Avusturya (Bükreş Ulusal Arena )

D Grubu

14 Haziran 2020: İngiltere-Hırvatistan (Wembley Stadı)

15 Haziran 2020: Play-Off C Grubu birincisi-Çekya (Hampden Park)

19 Haziran 2020: İngiltere-Play-Off C Grubu birincisi (Wembley Stadı)

19 Haziran 2020: Hırvatistan-Çekya (Hampden Park)

23 Haziran 2020: Çekya-İngiltere (Wembley Stadı)

23 Haziran 2020: Hırvatistan- Play-Off C Grubu birincisi (Hampden Park)

E Grubu

15 Haziran 2020: İspanya-İsveç (San Mames Stadı)

15 Haziran 2020: Polonya- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)

19 Haziran 2020: İsveç- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)

20 Haziran 2020: İspanya-Polonya (San Mames Stadı)

24 Haziran 2020: Play-Off B Grubu birincisi-İspanya (San Mames Stadı)

24 Haziran 2020: İsveç-Polonya (Dublin Arena)

F Grubu

16 Haziran 2020: Fransa-Almanya (Futbol Arena Münih)

16 Haziran 2020: Portekiz-Play-Off A Grubu birincisi (Puskas Stadı)

20 Haziran 2020: Portekiz-Almanya (Futbol Arena Münih)

20 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Fransa (Puskas Arena)

24 Haziran 2020: Almanya-Play-Off A Grubu birincisi (Futbol Arena Münih)

24 Haziran 2020: Portekiz-Fransa (Puskas Stadı)

Bozhan Memiş - Uygar Aydın