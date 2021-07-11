Euro 2020 Final maçı kurulan dev ekranda izleniyor

Euro 2020 Final maçı, Ülker'in desteğiyle kurulan Turkcell Platinum Park'taki dev ekranda izleniyor. Gelecek 5 yıl boyunca A Milli Futbol Takımı'na sponsor olan Ülker, İtalya ve İngiltere arasında oynanan Euro 2020 Final maçının izlenmesine de katkı sundu. A Milli Futbol Takımı, Euro 2020'nin grup aşamasında elense de Yıldız Holding Yöneticileri ve pek çok futbolsever Ülker markasının davetlisi olarak dev ekranda maç izleme heyecanını yaşadı. Davetliler, maç öncesinde ikramlar eşliğinde hoş sohbet ederken, maçın başlamasıyla kendilerini maçın heyecanına kaptırdı.

Deniz Zeybek - Harun Özcüler

