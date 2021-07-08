Euro 2020'de finalin adı: İtalya-İngiltere

EURO 2020'de dün akşam oynanan yarı final maçında İngiltere ve Danimarka karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakibini 2-1 mağlup eden İngiltere, adını finale yazdırdı. Bir başka yarı final maçında ise İtalya normal süresi 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltıda 4-2 yendi ve finale yükseldi. Gol sayısını 6'ya çıkaran Morata, ülkesinin Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda en fazla gol atan futbolcusu oldu. İngiltere ve İtalya 11 Temmuz'da Avrupa şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.