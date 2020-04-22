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Euro ve dolar yükselince, vatandaş döviz bürolarına koştu

Euro ve dolar yükselince, vatandaş döviz bürolarına koştu
Euro ve dolar yükselince, vatandaş döviz bürolarına koştu

Türkiye’de Euro ve doların yükselmesi dövizcilerde hareketliliğe sebep oldu. Vatandaşlar yükselişin devam edeceğini söylerken, dövizciler ise belli bir seviyeden sonra düşüşün yaşanacağını belirtti.

Doların 7 TL bandına yaklaşması, Euro'nun ise 7,50'yi geçmesi ile döviz bürolarında hareketlilik yaşanıyor. Yatırım amaçlı paralarını dolar ve Euro'ya dönüştüren vatandaşlar bu yükseliş fırsatı kaçırmayarak ellerinde bulunan dövizleri bozdurmaya geldi.

Yoğunluk yaşayan dövizcilerde ellerinde bulunan Türk Lirasını dövize çevirmeye gelen vatandaşlar ise dikkatlerden kaçmadı. Döviz almaya gelen vatandaşlardan Vahit Gün, “Borcumu ödemek için dolar aldım. Fiyatlar şu anda normal, alış ve satış normal” şeklinde konuştu.

“Dövizde düşüş bekliyoruz”

Döviz bürosu yetkilisi Ahmet Metin, “Dolar 7.20'ye kadar yükseleceğini ondan sonrada bir düşüş bekliyoruz. Euro'da 7.70'e kadar çıkabilir ama daha sonrasından yükselişler biter. Normale döner.

Bugün Merkez Bankasının faiz kararı var. Faiz kararı ile birlikte alım noktaları olarak düşebilir. Artık çok fazla yükselmez. Şu anda ikisi de aynı hem döviz alan var, hem döviz satan var. Vatandaşlar dövizin çok düşmeyeceğini ileride daha da yükseleceğini düşünüyor” dedi.

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