Eurocup Kadınlar'da Galatasaray'ın rakibi Lointek Gernika Bizkaia

2018-2019 FIBA Eurocup Kadınlar normal sezonunda B Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile lider tamamlayan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın son 16 turu öncesi oynayacağı play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar bu turda İspanyol ekibi Lointek Gernika Bizkaia ile eşleşti.

Lointek Gernika, F Grubu'nu 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ikinci sırada tamamladı. İlk maç 3 Ocak 2019 Perşembe günü İspanya'da, eşleşmenin ikinci ayağı ise 10 Ocak 2019 Perşembe günü

İstanbul'da oynanacak

İki maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak play-off eşleşmesinde daha fazla fark elde eden takım adını son 16 turuna yazdıracak.

Normal sezon gruplarından bir üst tura yükselen 24 takım arasından Galatasaray 9., Lointek Gernika Bizkaia ise 24. sırada yer aldı. Sıralamada ilk sekizde yer alan takımlar ise direkt olarak son 16 turunda mücadele edecek.

Galatasaray ile Lointek Gernika arasında oynanacak maçların programı şöyle:

03 Ocak 2019 Perşembe

(Saati sonra belli olacak) Lointek Gernika Bizkaia - Galatasaray (Polideportivo Maloste)

10 Ocak 2019 Perşembe

19.30 Galatasaray - Lointek Gernika Bizkaia (Ahmet Cömert Spor Salonu)

Oğuzhan Ort