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EuroCup: Türk Telekom: 75 - Paris Basketball: 90

EuroCup: Türk Telekom: 75 - Paris Basketball: 90
EuroCup: Türk Telekom: 75 - Paris Basketball: 90

Türk Telekom, 7Days EuroCup ilk karşılaşmasında Paris Basketball takımına 90-75 mağlup oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Milivoje Jovcic, Emilio Perez, Sebastien Clivaz
Türk Telekom: Boran Güler, Rıdvan Öncel 7, Batuhan Acar, Berk Demir 9, Melih Doğan, Jerian Grant 16, Alihan Demir, Erkan Yılmaz 7, Nathan Sestina 10, Axel Bouteille 16, Tyrique Jones 10
Başantrenör: Erdem Can
Paris Basketball: Kyle Allman 22, Tyrone Wallace 14, Amar Gegic 17, İsmael Kamagate 6, Mohamed Diawara 2, Dustin Sleva 8, Aamir Simms 9, Axel Toupane 12
Başantrenör: Will Weaver
1. Periyot: 21-10 (Türk Telekom lehine)
Devre: 42-38 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 59-59

İsmail Yasin Akçın
 

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