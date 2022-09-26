Euroleague 3 yıl boyunca S Sport'ta

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Euroleague, önümüzdeki 3 yıl boyunca S Sport ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yapılan anlaşmanın ardından gerçekleşen tanıtım lansmanına Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Euroleague Basketball Başkanı Dejan Bodiroga ve Euroleague CEO'su Marshall Glickman ve Euroleague yöneticileri katıldı. İlk olarak söz alan Sadettin Saran, yeni görevinden dolayı Euroleague CEO'su Marshall Glickman'ı kutlarken “Yeni görevinden dolayı Marshall Glickman'ı tebrik ediyorum ve ayağının tozuyla bu toplantıya katıldığı için teşekkür ediyorum. Saran Group 32 yıldır Türk sporuna katkıda bulunmaya çalışıyor. Bugün Euroleague'i hem S Sport hem de S Sport+'dan izleyeceğimizi duyuruyoruz. Ülkemizi başarılı şekilde temsil eden temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Umarım 3 senemiz çok iyi geçer” ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın



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