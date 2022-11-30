İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Euroleague'de 11. hafta heyecanı

Euroleague'de 11. hafta heyecanı
Euroleague'de 11. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 11. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 2 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Türk takımları müsabakalarını evinde oynayacak. Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise İspanyol temsilcisi Real Madrid ile mücadele edecek. Haftanın son maçında Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

Euroleague'de 11. haftanın programı şöyle:

20.30 A.Efes - Olympiakos
20.30 ALBA Berlin - Barcelona
22.00 Asvel - Monaco
22.30 Baskonia - Olimpia Milano
22.45 Partizan - Valencia Basket

2 Aralık Cuma

20.00 Kızılyıldız - Virtus Bologna
20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid
21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos
22.30 Bayern Münih - Maccabi Tel Aviv

Oğuzhan Ort

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.