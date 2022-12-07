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Euroleague'de 12. hafta heyecanı

Euroleague'de 12. hafta heyecanı
Euroleague'de 12. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 12. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 9 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde, Efes deplasmanda mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, yarın Alman ekibi ALBA Berlin ile, lacivert-beyazlılar ise Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda Fenerbahçe 9 galibiyetle ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertlileri Real Madrid, Barcelona ve Monaco takip ediyor. Efes ise 6 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.

Euroleague'de 12. hafta programı şöyle:

Yarın

22.00 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
22.00 Panathinaikos - Olimpia Milano
22.05 Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket
22.30 Partizan - Kızılyıldız
23.00 Real Madrid - Monaco

9 Aralık Cuma

21.00 Zalgiris Kaunas - Efes
22.00 Olympiakos - Virtus Bologna
22.30 Barcelona - Asvel
22.30 Baskonia - Bayern Münih

Oğuzhan Ort

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