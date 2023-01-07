Euroleague'de 17. haftanın ardından

THY Euroleague'de normal sezon müsabakaları hız kesmeden devam ediyor. Ligin 17. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Ligde üst sıralarda bulunan Olympiakos ve Real Madrid haftayı galibiyetle kapatırken, Baskonia, Barcelona ve Monaco ise yenilgiyle tamamladı. İlk 8 içinde yer alan A. Efes, evinde Fransız ekibi Asvel karşısında kazandı ve galibiyet sayısını 9'a çıkardı. Kötü performansını devam ettiren Fenerbahçe ise Litvanya temsilcisi Zalgris Kaunas'a deplasmanda mağlup oldu. 10 galibiyeti bulunan Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Euroleague'deki galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Ligde 18. hafta salı ve çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek.

Euroleague'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Zalgris Kaunas: 86 - Fenerbahçe Beko: 66

Alba Berlin: 85 - Baskonia: 84

Barcelona: 75 - Virtus Bologna: 83

Bayern Münih: 84 - Panathinaikos: 68

Partizan: 100 - Monaco: 80

A. Efes: 78 - Asvel: 72

Olympiakos: 82 - Olimpia Milano: 66

Valencia: 75 - Kızılyıldız: 77

Real Madrid: 98 - Maccabi Tel Aviv: 65

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