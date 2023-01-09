Euroleague'de 18. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 18. hafta maçları yarın ve perşembe günü oynanacak. Hafta, yarın saat 21.00'de oynanacak Kızılyıldız - Real Madrid, Monaco - Olympiakos mücadeleleri ile başlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak. OAKA Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Ligdeki son 5 maçını kaybeden sarı-lacivertliler, 10 galibiyet 7 mağlubiyetle altıncı sırada yer alıyor. 15. basamaktaki Panathinaikos'un, 6 galibiyet ve 11 mağlubiyeti bulunuyor.

Euroleague'de 18. haftanın programı şu şekilde:

Yarın

21.00 Kızılyıldız - Real Madrid

21.00 Monaco - Olympiakos

22.00 Alba Berlin - Olimpia Milano

22.30 Panathinaikos - Fenerbahçe Beko

22.30 Bayern Münih - Cazoo Baskonia

22.30 Virtus Bologna - Zalgiris Kaunas

11 Ocak Çarşamba

22.00 ASVEL - Barcelona

22.05 Maccabi Tel Aviv - Partizan

22.30 Valencia - A. Efes

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