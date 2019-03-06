THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 8 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Darüşşafaka, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile mücadele edecek. Fenerbahçe, İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşılaşacakken, Anadolu Efes de bir başka İspanyol temsilcisi Barcelona ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında Saski Baskonia ile Khimki Moskova karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 25. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos

21.00 Zalgiris Kaunas - Gran Canaria

22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv

23.00 Real Madrid - Fenerbahçe Beko

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8 Mart Cuma

20.00 CSKA Moskova - EA7 Olimpia Milano

20.30 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa

21.00 Buducnost Podgorica - Olympiakos

22.30 Saski Baskonia SAD - BC Khimki Moskova