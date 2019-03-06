THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 8 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Darüşşafaka, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile mücadele edecek. Fenerbahçe, İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşılaşacakken, Anadolu Efes de bir başka İspanyol temsilcisi Barcelona ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında Saski Baskonia ile Khimki Moskova karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de 25. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos
21.00 Zalgiris Kaunas - Gran Canaria
22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv
23.00 Real Madrid - Fenerbahçe Beko
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8 Mart Cuma
20.00 CSKA Moskova - EA7 Olimpia Milano
20.30 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa
21.00 Buducnost Podgorica - Olympiakos
22.30 Saski Baskonia SAD - BC Khimki Moskova