Euroleague'de 6. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Baskonia evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Bu hafta Efes, Almanya deplasmanında Bayern Münih ile oynayacak. Fenerbahçe de İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk olacak.
Ligde geride kalan 5 haftada yenilgisi bulunmayan Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertlilerin ardından ikinci sırada Maccabi Tel Aviv, üçüncü sırada da Olympiakos yer alıyor. Ligde Efes ise 11. sırada bulunuyor.
Euroleague'de 6. hafta programı şöyle:
Yarın
- 22.15 Baskonia - Maccabi Tel Aviv
- 22.30 Bayern Münin - Efes
- 22.30 Panathinaikos - Partizan
- 22.30 Olimpia Milano - Real Madrid
4 Kasım Cuma
- 21.00 Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin
- 22.00 Olympiakos - Valencia Basket
- 22.30 Barcelona - Fenerbahçe Beko
- 23.00 AS Monaco - Kızılyıldız
- 23.00 Virtus Bologna - Asvel
Oğuzhan Ort
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