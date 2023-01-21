Euroleague'de haftanın MVP'si Baldwin seçildi

THY Euroleague'de 20. hafta heyecanının sona ermesinin ardından, haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ALBA Berlin'e karşı 35 verimlilik puanı ile oynayan Wade Baldwin haftanın MVP'si seçildi. 26 yaşındaki basketbolcu Maccabi Playtika Tel Aviv'in ALBA Berlin'e karşı 87-74 kazandığı maçta 33 sayı, 3 ribaund, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı. ABD'li oyuncu bu performansıyla kariyer rekoru kırdı.

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