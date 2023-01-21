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Euroleague'de haftanın MVP'si Baldwin seçildi

Euroleague'de haftanın MVP'si Baldwin seçildi
Euroleague'de haftanın MVP'si Baldwin seçildi

THY Euroleague’de 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Maccabi Playtika Tel Aviv'de 35 verimlilik puanı ile oynayan Wade Baldwin oldu.

THY Euroleague'de 20. hafta heyecanının sona ermesinin ardından, haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ALBA Berlin'e karşı 35 verimlilik puanı ile oynayan Wade Baldwin haftanın MVP'si seçildi. 26 yaşındaki basketbolcu Maccabi Playtika Tel Aviv'in ALBA Berlin'e karşı 87-74 kazandığı maçta 33 sayı, 3 ribaund, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı. ABD'li oyuncu bu performansıyla kariyer rekoru kırdı.

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