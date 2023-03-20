EuroLeague'de kritik hafta Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, normal sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala EuroLeague'de Türk temsilcilerinin maçları ve diğer tüm maçları ekrana taşıyor. Ertelenen 24. hafta maçı Olimpia Milano ve 30. hafta maçı Zalgiris Kaunas'ı, Ülker Arena'da ağırlayacak olan Fenerbahçe, play-off potasına tutunmaya çalışırken, A.Efes de play-off mücadelesinden kopmamak için Berlin deplasmanına galibiyet parolasıyla çıkıyor. Fenerbahçe ve Efes'in play-off öncesi kritik maçları Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe Beko için çift maç haftası

Ligin 29. haftasında İspanya deplasmanında Valencia ile karşı karşıya gelen ve son topta maçı kaybeden Fenerbahçe, ertelenen Olimpia Milano maçının ardından Zalgiris karşısında parkeye çıkıyor. Barcelona'ya karşı aldığı galibiyetin ardından normal sezon sonu için üst sıralarda hak iddia eden sarı-lacivertliler, Valencia deplasmanından mağlup ayrılmasıyla birlikte, Fenerbahçe'nin lider Olimpiakos'la olan galibiyet farkı ise 4 maç oldu. Ülker Arena'da oynanacak 24. hafta erteleme mücadelesi olan Olimpia Milano karşılaşması 21 Mart Salı saat 20.15'te başlayacak. Kanarya, ligin hem play-off mücadelesini hem de üst sıralarını etkileyecek Milano maçından 3 gün sonra Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. İkide iki yaparak play-off öncesi form grafiğini yükseltmenin peşinde olan Fenerbahçe'nin Zalgiris Kaunas mücadelesinde ilk düdük 24 Mart Cuma saat 20.45'te Tivibu üzerinden S Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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