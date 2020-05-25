Euroleague'de sezon iptal edildi

Euroleague Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonunda, korona virüs nedeniyle askıya alınan 2019-2020 Euroleague ve Eurocup sezonlarının iptal edildiğini açıkladı. Bugün telekonferansla bir toplantı yapan yönetim, 2020-2021 sezonunun 30 Eylül -1 Ekim 2020 tarihinde başlamasına karar verdi. Ligde bu sezon şampiyon ilan edilmezken, gelecek sezon da aynı 18 takımın mücadele edeceği açıkladı.

“Bu bir son değil, yeni bir başlangıç”

Euroleague Basketbol Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu'nun konu hakkına, “Kuşkusuz, bu 20 yıllık tarihimizde almamız gereken en zor karardı. Kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı, Avrupa basketbol tarihindeki en başarılı ve heyecan verici sezonu kısaltmak zorunda kaldık. Euroleague ve Eurocup topluluklarının bu zor zamanda bir arada durmalarını yüzünden gurur duyuyorum. Kulüplerimizin kararlarındaki cesareti için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki aylarda sadece bir görevimiz var; saha içinde ve dışında en iyi versiyonunu oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapmak. Bu bir son değil, yeni bir başlangıç” değerlendirmesini yaptı.

Korona virüs nedeniyle askıya alınan Euroleague'de Anadolu Efes 52 puana lider, Fenerbahçe Beko ise 41 puanla 8. sırada bulunuyordu.