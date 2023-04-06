EuroLeague'de Türk derbisi! Anadolu Efes'i farklı yenen Fenerbahçe Beko play-off'ta

Salon: Ülker
Hakemler: Juan Carlos Garcia, Damir Javor, Tomislav Hordov
Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 26, Pierre 17, Dorsey 17, Calathes 14, Motley 11, Guduric 10, Jekiri 8
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
A. Efes: Clyburn 21, Micic 16, Zizic 10, Beaubois 8, Amath M'baye 8, Bryant 7, Pleiss 3
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 23-17 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 48-40 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 72-64 (Fenerbahçe lehine)
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