İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

EuroLeague'de Türk derbisi! Anadolu Efes'i farklı yenen Fenerbahçe Beko play-off'ta

EuroLeague'de Türk derbisi! Anadolu Efes'i farklı yenen Fenerbahçe Beko play-off'ta
EuroLeague'de Türk derbisi! Anadolu Efes'i farklı yenen Fenerbahçe Beko play-off'ta

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 33. hafta maçında evinde A. Efes’i 103-86 mağlup etti.

Salon: Ülker
Hakemler: Juan Carlos Garcia, Damir Javor, Tomislav Hordov

Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 26, Pierre 17, Dorsey 17, Calathes 14, Motley 11, Guduric 10, Jekiri 8
Başantrenör: Dimitrios Itoudis

A. Efes: Clyburn 21, Micic 16, Zizic 10, Beaubois 8, Amath M'baye 8, Bryant 7, Pleiss 3
Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 23-17 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 48-40 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 72-64 (Fenerbahçe lehine)

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.