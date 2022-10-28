EuroLeague'deki Türk Derbisi'nde zafer Fenerbahçe Beko'nun

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sasa Pukl, Emilio Perez, Fernando Rocha
A.Efes: Elijah Bryant 12, Will Clyburn 8, Vasilije Micic 19, Amath M'baye 14, Ante Zizic 6, Doğuş Balbay 6, Erten Gazi 2, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Tibor Pleiss 5, Achille Polonara 2, Bryant Dunston 5
Başantrenör: Ergin Ataman
Fenerbahçe Beko: Johnathan Motley 11, Scottie Wilbekin 25, Nigel Hayes-Davis 7, Dyshawn Pierre, Nick Calathes 4, Metecan Birsen, Carsen Edwards 10, Melih Mahmutoğlu, Tonye Jekiri 4, Marko Guduric 19, Devin Booker 8
Başantrenör: Dimitris Itoudis
1. Periyot: 27-26 (A.Efes lehine)
Devre: 44-49 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 62-71 (Fenerbahçe Beko lehine)
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