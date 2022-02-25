İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Euroleague'den Rusya kararı!

Euroleague'den Rusya kararı!
Euroleague'den Rusya kararı!

Euroleague, Rusya'da oynanması planlanan tüm karşılaşmaların geçici olarak Rusya dışındaki yerlerde yapılacağını açıkladı.

THY EuroLeague Yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından toplantı gerçekleştirdi. 18 takım arasında uzaktan yapılan toplantı sonrası Rus ekiplerinin iç saha maçlarının Rusya sınırları dışında oynanmasına karar verildi. Euroleagu'den yapılan açıklama şöyle: "İlk olarak Rusya'da oynanması gereken maçların Rusya dışındaki sahalara taşınması için bir plan belirlenecek. Rus takımları deplasman maçlarının belirlenen tarihlerde oynanmaya devam edecek. 27 Şubat Pazar günü oynanması planlanan CSKA Moskova - Barcelona maçı ise ertelenecek."

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.