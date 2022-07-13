Europol: “PKK/YPG Avrupalı teröristlere eğitim verdi”

AB Polis Teşkilatı Europol, "Avrupa Birliği Terörizm Durumu ve Trendi 2022 Raporu"nu yayınladı. 10 bölüm içeren 96 sayfalık terör raporunda, terör örgütü PKK ve YPG aynı faaliyetler içinde sıralandı. Türkiye'nin terörle mücadele politikalarına atıf yapılan raporda PKK/YPG'nin ortak faaliyetlerle Avrupa'daki terör şebekeleriyle işbirliği halinde olduğunun belgelendiği kaydedildi. Rapora göre, Avrupalı aşırı sol teröristlerin PKK/YPG'nin aktif olduğu bölgelere gelerek silah ve patlayıcı eğitimi aldıkları hatta çatışmalara katıldıkları belirtilderek, söz konusu Avrupalı teröristlerin çok büyük terör saldırıları yapma tehdidi taşıdıkları bildirildi.

PKK, Avrupa'da yasadışı yollarla para topluyor

Raporda, Avrupa'da destekçilerinden yasadışı yollarla para toplayan PKK sorumlularının özellikle Almanya'dan bankalar yoluyla terör örgütüne maddi kazanç sağladığı ve para aklama suçlarını işledikleri belirtildi. Söz konusu suçlar yanında silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti gibi suçların da örgüt üyelerince işlenen bazı suçlar arasında yer aldığı ifade edildi.

SDF terör yapılanması 65 bin kişiyi hapishanelerde tutuyor

Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Suriye Demokratik Güçleri (SDF) terör yapılanmasının 65 bin kişiyi hapishanelerde tuttuğu aktarılan raporda, buralarda insani koşulların her geçen gün daha kötüye gittiği ve insan hakları ihlallerinin yaşanmaya devam ettiği belirtildi. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan olan bu kişilerin hiçbir eğitim ve sağlık hakkına sahip olmadan yaşamaya maruz bırakıldığı kaydedildi.

Irkçı yapılanmalara dikkat çekildi

Raporda ayrıca, Avrupa'da yükselen ve çok büyük bir tehlike haline gelen sağ kanat ve sol kanat terör ve ırkçı yapılanmalarına dikkat çekildi. Söz konusu oluşumların Avrupa'da çok ciddi ve büyük eylemler yapma riskinin dikkate alınması gerektiği vurgusu yapıldı.

Mustafa Ulusoy