Eurovision 2023 Ukrayna'da yapılmayacak

Avrupa Yayın Birliği (EUB) Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle 2023'te yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nın İngiltere'de yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

EBU tarafından yapılan açıklamada, Mayıs ayında düzenlenen yarışmada, Ukrayna'yı temsil eden Kalush Orchestra isimli grubun Stefania isimli şarkıyla birinci olduğu hatırlatılarak, "Tarafsız analizin ardından, mevcut koşullar göz önüne alındığında Ukrayna'nın gelecek yıl yapılacak şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmasının mümkün olmayacağı sonucuna varılmıştır" denildi.

İngiltere bu yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda ikinci olmuştu.