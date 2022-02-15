Ev alacaklar bu belgeye dikkat

Makine Mühendisleri Odası Nevşehir Temsilcisi Avni Duru, son günlerde konutlardaki ısınma maliyetlerinin artmasından dolayı gündeme gelen binalardaki ısı yalıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşların araç alırken yakıt maliyetini göz önünde tutarken, ev alımlarında Enerji Kimlik Belgesinin olup olmadığı sorgulanmıyor” dedi.

Duru, “Enerji verimliliği noktasında haklımız, kendi günlük kullanımında bütçesini düşünerek enerji verimli yatırımlar yapmaktadır. Örneğin bir araç alımında aracın 1 kilometrelik yakıt sarfiyatı, toplam yılda kaç kilometre yapacağı bütün bunların hesabını yaparak kendisi için uygun olan aracı fiyat performans noktasında tercih yaparak araç alımını gerçekleştirmektedir. Ancak ev alırken evin ne adar yakıt tüketeceğini toplam da yıllık yakıt maliyetinin ne olacağını hiç kimse hesap yapmaz. Yeni nesil binalarda bunlar hesap edilebilmektedir.

Enerji verimliliği kanunu çerçevesinde bütün binaların toplam enerji tüketimi, binanın alan ve hacim durumuna göre korunaklı olup olmasına göre sınıflandırılmaktadır. Bir binanın ve ya bir meskenin, kanun çerçevesinde müsaade edilen enerji tüketim miktarı bellidir. Yeni konut alacak kişilerin, binanın tasarım noktasında hazırlanmış ısı yalıtım raporlarına, enerji kimlik belgelerine ulaşması, alacağı binanın enerji veriminin olup olmadığına bakmalıdır.

A,B,C olarak sınıflandırılmış binaların ilk yatırım esnasında yüksek maliyetli gibi görünse de, tıpkı bir otomobil veya bir beyaz eşyanın enerji tüketimi gibi, konutların enerji tüketiminde de farklı enerji sınıflarının olduğunu, daha yüksek enerji sınıfında bina tercih ettiğinde toplam oturma süresinde kendisine geri dönüşümünü hesap ederek bu noktada tercih yapması doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.

Asım Çapacı

