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Ev almada ‘Sıra Tespitli Tasarruf' yöntemi

Ev almada ‘Sıra Tespitli Tasarruf' yöntemi
Ev almada ‘Sıra Tespitli Tasarruf' yöntemi

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, ‘Sıra Tespitli Tasarruf’ yöntemiyle ilgili bilgi verdi.

Ev sahibi olmak isteyenlere sunulan faizsiz ve peşinatsız finansal çözümler son zamanlarda oldukça dikkat çekiyor. Ev satın almak konusunda yeni yöntemler de gün yüzüne çıkarılıyor. 

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, bu yöntemlerden biri olan Sıra Tespitli Tasarruf seçeneği ilgili bilgi verdi. 

Borcun olması gerekenden çok daha kısa sürede bitebileceğini vurgulayan Murat Çiftçi “Sıra Tespitli Tasarruf Yöntemimizde 120 kişilik tasarruf programına dahil olduğunuzda evinizi ilk ay alırsanız yöntemlerimizin özelliği ve dönemsel kampanyaların avantajı sayesinde toplam borcunuz 63 ayda bitiyor. Birevim'de ev alma sıranız geldiğinde gereksiz yere bekletilmezsiniz. Diğer taksitli ev alma yöntemlerine kıyasla daha kısa sürede ev sahibi olabilirsiniz” dedi.  

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