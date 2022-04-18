İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı
Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı - Tıkla İzle

Olay, 17 Nisan Pazar akşamı Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı C.İ. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine C.İ., Gürol Uslu'nun başına çekiçle vurdu. C.İ. olayın ardından karakola giderek arkadaşı ile kavga ettiğini ve ölmüş olabileceğini söyledi. Eve sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis tarafından gözaltına alınan C.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan C.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat Yalçın
 

İLGİLİ HABER
Ev arkadaşını çekiçle öldürdü Ev arkadaşını çekiçle öldürdü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.