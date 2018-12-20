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Ev değil alkol imalathanesi

Ev değil alkol imalathanesi
Ev değil alkol imalathanesi

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir eve baskın yapan jandarma ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Alkol imalathanesine çevrilen evde, 447 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması' kapsamında il genelinde 347 personelin katılımıyla 360 ayrı adreste uygulama yaptı. Ekipler, operasyon kapsamında Alanya'nın İncekum Mahallesi'ndeki A.B.'ye ait bir evde sahte içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Tespit üzerine savcılıktan alınan iznin ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, evdeki gördükleri karşında büyük şaşkınlık yaşadı. Jandarma, evin adeta sahte alkol imalathanesine çevrildiğini tespit etti. Sahte alkol üretmek için özel sistemler kurulan evde alkolün damıtılması için kullanılan düdüklü ve hortum, vantilatör, damacana gibi çok sayıda malzeme bulundu. 

Şüpheli A.B. gözaltına alınırken yapılan aramada ise 447 litre sahte alkol ele geçirildi. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Erdal Anak 

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