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Ev değil sanki cephanelik

Ev değil sanki cephanelik
Ev değil sanki cephanelik

Niğde’de bir kişinin evinde yapılan aramada kalaşnikof, 2 adet tabanca ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Asayiş ekiplerince kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Ulukışla İlçesi Kılan köyünde A.U.'nın evinde uzun namlulu silah bulundurduğu ihbarı aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, piyade tüfeği fişeği, 5 adet kalaşnikof marka tüfeğe ait şarjör, 2 adet tabanca, bu tabancalara ait 4 adet şarjör ve 47 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

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