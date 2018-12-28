Ev eşyası taşıyan kamyonetten 14 kilo eroin çıktı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir kamyoneti takibe aldı. Ev eşyası yüklü kamyoneti Kocaeli TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde durduran ekipler, aracı emniyetin otoparkına çekti. Burada narkotik ekiplerince yapılan aramada araçtaki eşyalar arasında bulunan çelik kasaya zulalanmış 28 paket halinde 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kübra Topçuoğlu

