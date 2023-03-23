‘Ev eşyası var' denilen kamyonda 60 göçmen çıktı

Muradiye ilçesinde icra edilen devriye faaliyetinde jandarma timleri durdurdukları bir kamyonun şoförüne yaptığı sorgulamada ‘ev eşyası var' cevabını aldı. Ancak şoförün tedirgin hareketlerinden şüphelenen jandarma güçleri, kamyon kasasında 60 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek olup, kamyon sürücüsü A.D. gözaltına alındı.

Saim Sabah Kendir

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