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Ev eşyası yüklü kamyondan 175 kilo 500 gram esrar çıktı

Ev eşyası yüklü kamyondan 175 kilo 500 gram esrar çıktı
Ev eşyası yüklü kamyondan 175 kilo 500 gram esrar çıktı

Adana polisi ev eşyası yüklü bir kamyonda 57 kilo 450 gram toz, 118 kilo 50 gram kubar olmak üzere 175 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente ev eşyası yüklü bir kamyonda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis otoyolda aldığı önlemde şüpheli kamyon gelince durdurup arama başlattı. Hassas burunlu narkotik köpeği tarafından yapılan aramada kamyonda eşyaların arasına gizlenmiş 57 kilo 450 gram toz, 118 kilo 50 gram kubar olmak üzere 175 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Kamyon sürücüsü Y.İ. (45) ise gözaltına alındı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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