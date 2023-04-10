Ev farelerini evin içinde bulunan güvenlik kamerası ele verdi

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli şahıs gece saatlerinde Oğuz Furkan K.'ye ait dairenin lambaları yanmayınca kendilerine fırsat olarak değerlendirdi. Dairenin birinci katta olmasını fırsat bilen 2 şüpheli şahıs, balkondan eve tırmandı. Ardından balkon kapısını zorlayarak içeri giren şüpheliler, yatak odasında bulunan yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Oğuz Furkan K.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipleri, olayın faili olan şüphelilerin evlerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda Y.Y. (25) ve C.D. (24) kıskıvrak gözaltına alındı.

Ahmet Berke Erdal

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