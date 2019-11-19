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Ev hanımının organları 3 hastaya umut oldu

Ev hanımının organları 3 hastaya umut oldu
Ev hanımının organları 3 hastaya umut oldu

Yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçiren ve Samsun'da kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Gülseren Türker'in organları 3 hastaya umut oldu.

Ordu'da yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçiren ve Samsun'da kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Gülseren Türker'in organları organ bekleyen 3 hastaya umut oldu. 3 gün önce beyin kanaması geçiren Gülseren Türker (60), Samsun'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisinde tedavi gören Türker'in beyin ölümü gerçekleşti. Türker'in ailesi organ bağışı yapmayı kabul etti. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda yapılan operasyonla Türker'in karaciğer ve böbrekleri alındı.
Yapılan başarılı operasyonun ardından Türker'in böbreklerden biri Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, diğer böbrek ve karaciğeri ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Ev hanımı Gülseren Türker'in çocukları da kendi organlarını bağışlama kararı aldıklarını dile getirerek, hastalara acil şifalar dilediler.

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