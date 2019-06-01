Ev hapsindeki iş adamı cinayetinde 2 gözaltı

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasında sanıklar arasında bulunan ve elektronik kelepçeyle hapiste bulunduğu evinde silahlı saldırıyla öldürülen Ahmet Kurtuluş cinayetinin ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler dün sahur vaktinde bir eve operasyon düzenlerken, H.A. ve Y.T. gözaltına alındı.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Organize suç örgütü davası

Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen organize suç örgütü davasındaki sanıklar arasında yargılanıyordu. Hazırlanan iddianamede, sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma, örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Narlıdere ilçesinde hapiste bulunduğu eve polis yeleği bulunan bir şüpheli, güvenlik görevlisine denetimli serbestlik bürosunda görev yaptığını söyleyerek girmiş ve Kurtuluş'u silahla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Kurtuluş, müdahaleye rağmen kurtarılamazken, şüpheli olay yerinden kaçmıştı.

Ali Gözeten