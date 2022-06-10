Ev hayali kurarken 16 bin TL dolandırıldı

Denizli'de “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunun önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, internet üzerinde bulunan prefabrik ev ilanları aracılığı ile vatandaşlarla anlaşan ve anlaşma sonrası paranın bir kısmının alan 2 şüphelinin, bahanelerle 30 kişiyi 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlara paralarının geri vermeyen ve haksız kazanç elde eden 2 şüpheli, Denizli merkezli Ankara'da yapılan koordineli operasyonla yakalandı. “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Kendisinin inşaat mühendisi olduğunu söyledi”

Mağdurlardan biri olan 73 yaşındaki Kadir Yılmaz, fiyatı uygun olduğu için tercih ettiğini ve prefabriği yüklerken bile fotoğraf atıp güven sağladıklarını belirterek, “Ben sosyal medyadan yakın mahalledeki tarlama bir tane ev şeklinde konteyner satın almak istedim. Fiyatlara baktım 15-20 bin arası, Denizli Çameli ilçesindeki bir ilanda ise fiyat 12 bin TL yazıyordu. Sonra ben ertesi gün sabah kişiyi aradım. Kişi evet benim Çameli'de bir inşaat firmam vardı, inşaat işlerini durdu, yanımda 40 kişi çalışıyor. Bana resimlerini gönderdi, 12 bin lira önce yatır dedi sonra ben burada fatura kesmem gerekiyor, yolda maliye durduruyor irsaliye ile birlikte sen çıkış yapabilmem için 4 bin lira daha göndermen gerekir dedi. 15 bin gönderdim ve bana 4 bin TL'yi hemen iade edeceğini söyledi. Nakliye işine gelince nakliyesi bir arkadaş var ismi Sezgin dedi. O buraya geldi boş dönecek sana uygun fiyata bunu getirecek dedi. Parayı orada verirsin ona dedi ve bende güvendim. Kendisinin inşaat mühendisi olduğunu söyledi” dedi.

“İnşallah bir başkalarının dolandıramazlar”

Profesyonel bir şekilde davrandıklarını söyleyen Yılmaz, “Aynı gün yüklediklerinin resmini gönderdi, ben de parayı gönderdim. Aradan bir saat geçti ben o nakliyeciyi aradım abi yoldayım dedi. Her şey profesyoneldi. Ben tabii sevindim, hatta dedi bu konteynerin altına kalaslar konuyu bu kalasları da yükledim dedi. Bayağı zaman geçti saat 6.30 gibi gelen giden yok tekrar aradım cevap veren olmadı. Karakola gittim ve orada dediler ki bu tür olaylar oluyor. İnsanlara güven verip böyle dolandırıyorlar, inşallah bir başkalarının dolandıramazlar. Hatta yine benim bu olaydan sonra da çetenin yakalandığını duydum” ifadelerini kullandı.

Eren Elyesa Polat