Ev kadınlarının eserleri görücüye çıkıyor

Düzce Halk Eğitim Merkezinde ev tekstil ve el sanatları ürünleri sergisine katılan çoğunluğu ev hanımı olan kursiyerlerin eserleri Millet Bahçesinde sergilenecek. Düzce Belediyesinin de destek verdiği sergi 1-3 Temmuz tarihleri arasında Düzcelilerin beğenisine sunulacak. Sergide kursiyerler tarafından üretilen; el işleri, ev tekstili işlemeli ürünler, tablolar, ebru sanatı eserleri ve daha birçok el emeği göz nuru eser sergilenecek.

Ürün yelpazesinin geniş olduğu karma el sanatları sergisinde Düzceli kadınlar hem emeklerini görücüye çıkaracak hem de aile bütçelerine katkı sağlayacak.

Ali Yıldız