Ev kurşunladılar, bir kişiyi yaraladılar, araba çalıp kaçtıkları sırada yakalandılar

Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 4 kişi husumetli oldukları kişinin Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde oturduğu evine giderek pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda bir kişi hafif şekilde saçmayla yaralandı. Bu sırada şüphelilerden 2 kişi motosikletle kaçarken 2 kişide yaya olarak kaçıp izini kaybettirdi.

“Polis motosikleti kovaladı, 1 kişiyi yakaladı diğer kişi araba çalıp kaçtı”

Yüreğir Devriye ekipleri, ikamet kurşunlama ve adam yaralama olayını gerçekleştiren şüpheliler üzerinde ara sokaklarda yaptığı çalışmada, plakasız motosiklete ‘dur' ihtarında bulundu. Ancak motosikletli durmayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçmaya çalışan motosikletli şahıslar, motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden birisi yakalanırken diğer şüpheli hafif ticari araç çalarak izini kaybettirdi.

“Araba çalıp kaçan şüpheli fazla kaçamadı polis kıskıvrak yakaladı”

Motosikleti bıraktıktan sonra hafif ticari araç çalan ismi öğrenilemeyen şüpheli, olaya karıştığı öne sürülen yaya olarak olay yerinden ayrılan 2 kişiyi de arabaya alıp izini kaybettirmek istedi. Ancak Yüreğir Devriye ekipleri söz konusu olayı gerçekleştiği bölgedeki tüm sokakları abluka altına alarak şahısları arama çalışmalarında devam etti. Bu sırada çalınan arabayı fark eden polis ‘dur' ihtarında bulundu. Araç ihtara uymayarak kaçmaya devam etti. Kısa süren kovalamanın sonunda aracın önü kesilerek durduruldu. Polis sürücüyle beraber araç içerisindeki 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Husumetlilerin evlerini kurşunlayıp bir kişinin yaralanmasına sebep olan 4 kişi de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Süleyman Cenk İdaye

