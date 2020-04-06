‘Ev ofisimizde' verim birkaç adıma bağlı

Bütün dünya aynı anda korkunç bir virüsle savaşıyor. Birçok iş yeri üretim ve çalışmaya ara verirken, mümkün olan iş alanlarında milyonlarca kişi evden çalışıyor. İş yerinin düzeninde çalışmaya alışmış insanlar için evden aynı verimliliği yakalamak çok zor ama zorunlu olan bu dönemi en verimli şekilde organize etmek de mümkün. Evden çalışmayı en verimli hâle getirecek tedbirler için İç Mimar Esra Kestirengöz'ün tavsiyelerinden faydalanmak, işimizi kolaylaştırabilir:

Öncelikle belirli bir çalışma alanı belirlemek, konsantrasyon açısından vazgeçilmez unsur. İyi ışık alan bir yer, masanızda iş yeri konforunu sağlayabilmek için en önemli önceliklerden biri olmalı. Masanızda güzel bir kupayı tıpkı ofisinizdeki gibi kalemlik yapabilir, minik bir çiçeği yanı başınızda bulundurabilirsiniz. Çalışma sırasında kendinizi mümkün olduğunca izole etmeniz, sosyal medyada son günlerde dolaşan “evden çalışma kazaları” konusundaki riskinizi de azaltmanızı sağlayacaktır. Toplantıların online ortamda yapıldığı bu dönemde evdeki izolasyon da daha iyi odaklanıp veriminizi yükseltmek için de önemli detaylardan birkaçı...

Ceket giymeyin ama pijama ile de olmaz

Kıyafet önemli malum. İş yerinizde kullandığımız giyim tarzına yakın seçimler yapmaya özen gösterin. Döpiyes giyip fular takmayın tabii ama eşofman, pijama gibi ev giysileriyle iş yapmaya çalışmak, konsantre olmanızı zorlaştıracaktır. Özellikle görüntülü toplantıların yapıldığı bir çalışma ekibindeyseniz, kıyafetinize ekstra özen göstermelisiniz. Hem kendiniz, hep toplantı ekibi için.

Alanı belirleyin odaklanmanız tam olsun

İyi bir çalışma ortamı için çok özel bir çabaya gerek yok. Belirlediğiniz alana gittiğimizde beynimiz “şimdi çalışma zamanı” komutunu veriyor bile. Bu belirlemeyi yapmazsanız odaklanma problemi yaşayabilirsiniz. Alanı belirledikten sonra konforu da elden bırakmamak gerekiyor. Oturduğunuz sandalye, kullandığınız masa, etraftaki küçük objeler bile büyük öneme sahip.

Kötü aydınlatma işi verimsiz hâle getirir

Gün ışığı alan yerde çalışma ortamı sağlamanın çok faydalı olduğunu söylüyor Kestirengöz. Bu şekilde daha uyanık ve verimli hâle getiriyor. Yetersiz aydınlatma ise enerjinizi azaltıp göz yorgunluğu ile baş ağrısına sebep olabilir. Masanıza çiçeklerinizden bir ya da birkaçını alarak kendinizi iyi hissettirecektir. Ortamda temiz hava olması hem sağlık hem daha verimli iş için gerekli.

Duvarınıza bir pano, güzel bir kalemlik

Evinizin darlığını hiç problem etmeyin. Evdeki ofis için çok büyük bir alana ihtiyacınız yok. Sadece alanları doğru kullanın. Duvara bir iğne tahtası, notlarınızı gözünüzün önünde tutmanıza, sevdiğimiz bir kupa kalemlerinizi iş yerindeymiş gibi önünüzde tutmanıza yardımcı olacak. Evlerdeki sehpalar da iş yerindeki etajerlerinizin yerine kullanabileceğiniz eşyalardan...

Türkiye Gazetesi