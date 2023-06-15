Ev sahibi evden çıkardı, ev ararken de dolandırıldı

Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesinde aylık bin 166 liraya ev kiralayan Fatma (26) ve Ömer Santalu (31) çifti depremden sonra ev sahibi tarafından evden çıkartıldı. Bunun üzerine Fatma Santulu 3 çocuğuyla birlikte sokakta kalmamak için annesine yerleşti. Bu arada da ev aramaya devam eden çiftten Fatma Santulu, internet üzerinden Güneşli Mahallesinde kiralık ev ilanını görüp, bakmaya gitti. Eve giden Santalu, beğenip kiralayacağını belirterek ev sahibinin oğluna 3 bin 500 lira kaparo verdi. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen bir türlü tuttuğu eve giremeyen kadın dolandırıldığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu. Santalu, şikayete gittiğinde aynı şekilde 20'ye yakın kişinin de dolandırıldığını öğrendi. 3 çocukla ortada kaldığını belirten Fatma Santalu, “Ev sahibi evden çıkardığı için kiralık ev aramaya başladım. Bulduğum evin sahibinin oğlu da beni 3 bin 500 lira dolandırdı. Benim eşim işsiz bu para benim için büyük bir para. Şimdi ev arıyoruz ama bulamıyoruz. Ev sahibi de bizi eve almadığı için ben annemlerde kalıyorum. Şuan çok zor durumdayım” dedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.