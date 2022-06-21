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Ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta daha önceden mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü.

Ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Tıkla İzle

Kavgada taraflar birbirlerine sopa ve yumrukla saldırırken, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, daha önceden bilinmeyen bir nedenle mahkemelik olan ev sahibi ve kiracı arasına tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca kişinin sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı olay ise mahallelinin müdahale etmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hakan Polat
 

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