Ev sahibi olma hayali kurdular, firma kaçınca ortada kaldılar

İlginç olay İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ulucak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede inşaat halinde olan veya yeni biten projelerden ev almak isteyen vatandaşlar, gayrimenkul danışmanlığı şirketine başvurdu. Bazı vatandaşlar alacakları daire için binlerce lira peşinat öderken, bazı vatandaşların cebinden ise milyonlar çıktı. Parayı şirket yetkilisinin annesinin hesabına yatıran mağdur vatandaşlar, gayrimenkul danışmanlığı şirketinde evi aldıklarına dair sözleşme de imzaladı. Vatandaşlara, tapu işlemlerinin kısa sürede bitirileceği söylendi. Tapularını almak için şirket yetkilisine ulaşmaya çalışan mağdurlar, gittikleri firma ofisin boşaltılmış olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gayrimenkul danışmanına ulaşamayan vatandaşlar, firmanın aynı daireyi birden fazla kişiye sattığını öğrenince dolandırıldıklarını anladılar. Danışmanlık ofisi önünde toplanan mağdurlar, haklarını alabilmek için konuyu mahkemeye taşıyacaklarını söylediler.

“Hem paramız gitti hem de evimiz yok”

İnşaat halinde olan proje için 150 bin lira peşinat verdiğini belirten Yasemin Ç., “Gayrimenkul şirketine ev almak için gittim. Burada bir müteahhit firma tarafından yapılan inşaat alanını gösterdiler. Kasım ayında inşaatın biteceğini söylediler. 150 bin lirayı gayrimenkul danışmanının annesinin hesabına yatırdım ve sözleşme imzalandı. 200 bin lirayı da anahtar teslimden sonra verecektim. Şirket yetkilisi, bizi kendisine ait olduğunu söylediği başka bir eve yerleştirdi. ‘Anahtar teslime kadar kira ödemeyin, sadece fatura için 100 lira verin' dedi. Gayrimenkul danışmanı kaçmadan önce öğrendim ki ev ona ait bile değilmiş. Ev sahibi olmak umuduyla yola çıktık ama hem paramız gitti hem de evimiz yok” dedi.

“Meşgule atıyor, sonra da engelliyor”

Kendisi gibi pek çok mağdur olduğunu vurgulayan Yasemin Ç., “Kimi altınlarını verdi, kimi arabasını sattı. Aramızda kanser hastası çocuğu olan mağdur var. Mağdurlar olarak konuştuğumuzda aynı dairenin 3 ayrı kişiye satıldığını öğrendik. 95 kişi toplanıp jandarmaya gittik, savcılığa başvurduk. Hukuki olarak hakkımızı savunacağız. Gayrimenkul danışmanı kayıplara karışmış. Aradığımız zaman meşgule atıyor, sonra da engelliyor. Müteahhit firma da bu olayla kendilerinin bir ilgisi olmadığını gayrimenkul şirketinin bizi dolandırdığını söylüyor” diye konuştu.

“Sözleşme noter onaylı değildi”

Ramazan Bilgili isimli mağdur da şunları söyledi: “Bize örnek daireler gösterdiler ve bu evleri sözde satın aldık. Ancak sözleşme noter onaylı değildi. Bu içimize sinmedi ve gayrimenkul danışmanına sorduk. Endişe etmememiz gerektiğini söyledi. Ben 410 bin liralık ev için 200 bin lira peşinat ödedim. Bu parayı da şahsın annesinin hesabına aktardım. Gelinen süreçte şirket yetkilisi kayıp. Ağabeyine gittiğimizde kendisinin olayla ilgisinin olmadığını söyledi ancak mağduriyetimizin giderileceğine dair birtakım vaatlerde bulundu.”

“Elimde sözleşmeden başka belge yok”

İzmir merkezindeki evinden çıkarak söz konusu gayrimenkul danışmanlığından ev aldığını kaydeden Veysel Özduman ise “Ev için 540 bin lirada anlaştık. Evin oturma ruhsatını bayramdan sonra vereceğini söyledi. Samimiyetine güvendik. Parayı verdik ama ortada tapu yok. Danışman gitmiş. Şu anda muhatap bulamıyoruz. Binada bir tek biz varız. Bize bu evi sattıklarında içeride oturabileceğimizi, tapuyu da kısa sürede vereceklerini söylediler. Şu anda kendi evimizde kiracı durumuna düştük. Elimde sözleşmeden başka belge yok. Biri gelip ‘Bu evi ben aldım, tapusu bende' derse ne yapacağız bilmiyoruz. Gayrimenkul danışmanı tapuyu vereceğine dair bizi oyaladı ama bir baktık ki dükkanı boşaltmış. Telefonlarına ulaşamıyoruz” sözlerine yer verdi.

“Aynı daireyi benden başkasına da satmışlar”

Ev almak için 1 milyon 50 bin lirayı şirket yetkilisine veren Cemal Erbağlı ise şöyle konuştu: “20 Haziran'da ev aldık, sözleşme imzaladık. 1 ay sonra evi teslim edeceklerini söylediler. Tapuyu almaya geldik ama adamlar yok. 1 milyon 50 bin lira para verdim. Aynı daireyi benden başkasına da satmışlar. Muhatap bulamıyoruz” dedi.

Ceren Atmaca Özden - Sinan Yeniçeri